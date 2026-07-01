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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida a socos e chutes pelo marido em Arapongas

Vítima precisou ser levada ao hospital após o companheiro chegar embriagado e iniciar o ataque por ciúmes

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 10:32:12 Editado em 01.07.2026, 10:32:08
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Mulher é agredida a socos e chutes pelo marido em Arapongas
Autor Vítima foi agredida pelo marido em Arapongas - Foto: Imagem ilustrativa

Uma mulher precisou de atendimento médico na manhã desta terça-feira (30) após ser brutalmente espancada pelo próprio marido no bairro Araponguinha, na cidade de Arapongas (PR). As agressões teriam sido motivadas por uma crise de ciúmes infundada logo após o homem chegar em casa sob forte efeito de álcool.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a um chamado de ameaça na Rua Marulo. No local, os agentes encontraram a vítima, que relatou morar junto com o agressor há aproximadamente um ano.

Ela explicou que o companheiro passou a noite inteira fora de casa e retornou pela manhã visivelmente embriagado. Sem nenhum motivo aparente, ele começou a acusá-la de traição. O que começou como uma discussão verbal rapidamente escalou para a violência física, com o homem desferindo diversos socos e chutes contra ela.

Os policiais constataram que a mulher apresentava vários machucados pelo corpo, incluindo um hematoma no joelho, uma unha arrancada, inchaço na testa e sangramento no nariz.

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Diante da situação da vítima, a equipe policial acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas prestaram os primeiros socorros no local e a encaminharam para uma unidade hospitalar da região para receber cuidados médicos.

A Polícia Militar prestou as orientações necessárias à mulher e realizou buscas por todo o bairro na tentativa de localizar o agressor, mas ele já havia fugido e não foi encontrado. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso de violência doméstica deve ser acompanhado pelas autoridades competentes.

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agressão física' ARAPONGAS Atendimento Médico ciúmes patológicos POLICIA MILITAR violência domestica
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