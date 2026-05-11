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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher denuncia ex por agressão e tentativa de estrangulamento em Arapongas

Jovem de 24 anos afirmou à polícia que homem invadiu residência, a agrediu e fugiu antes da chegada da PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 12:44:55 Editado em 11.05.2026, 12:44:52
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Mulher denuncia ex por agressão e tentativa de estrangulamento em Arapongas
Autor Foto: Lis Kato/ TNOnline

Uma mulher de 24 anos denunciou o ex-companheiro por agressão na tarde deste domingo (10), em Arapongas. O caso foi registrado como violência doméstica pela Polícia Militar do Paraná, após acionamento feito pela mãe da vítima.

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Segundo o boletim de ocorrência, a jovem relatou que o homem invadiu a residência onde ela estava, no Jardim Bussadori, e iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, ela afirma ter sido agredida fisicamente.

A vítima contou aos policiais que sofreu uma mordida no peito e foi enforcada pelo ex-companheiro, ficando com marcas aparentes das agressões. Ainda conforme o relato, o suspeito também teria feito ofensas verbais durante a ação.

A mãe da jovem presenciou as agressões e acionou a polícia. Quando a equipe chegou ao local, o suspeito já havia fugido. Apesar das buscas realizadas pela PM, ele não foi encontrado.

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A mulher recusou atendimento médico, mas informou que pretende solicitar medidas protetivas de urgência. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

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