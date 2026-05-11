Mulher denuncia ex por agressão e tentativa de estrangulamento em Arapongas

Uma mulher de 24 anos denunciou o ex-companheiro por agressão na tarde deste domingo (10), em Arapongas. O caso foi registrado como violência doméstica pela Polícia Militar do Paraná, após acionamento feito pela mãe da vítima.

- LEIA MAIS: Motorista cai com carro em buraco de obra interditada em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem relatou que o homem invadiu a residência onde ela estava, no Jardim Bussadori, e iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, ela afirma ter sido agredida fisicamente.

A vítima contou aos policiais que sofreu uma mordida no peito e foi enforcada pelo ex-companheiro, ficando com marcas aparentes das agressões. Ainda conforme o relato, o suspeito também teria feito ofensas verbais durante a ação.

A mãe da jovem presenciou as agressões e acionou a polícia. Quando a equipe chegou ao local, o suspeito já havia fugido. Apesar das buscas realizadas pela PM, ele não foi encontrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mulher recusou atendimento médico, mas informou que pretende solicitar medidas protetivas de urgência. O caso será investigado pelas autoridades competentes.