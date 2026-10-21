Mulher denuncia ameaças de morte do parceiro em Arapongas

Vítima relatou o uso de faca durante as intimidações; suspeito fugiu antes da chegada da polícia ao local

Na manhã desta terça-feira (20), uma moradora de Arapongas acionou a Polícia Militar após ser vítima de violência doméstica. O caso foi registrado no bairro Santa Efigênia, pouco antes das 10 horas.

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De acordo com as informações divulgadas pela polícia, a mulher relatou que vem recebendo ameaças de morte recorrentes do homem com quem mantém um relacionamento. A vítima detalhou ainda que, para intimidá-la, o agressor já chegou a utilizar uma faca durante as discussões.

Quando a equipe policial chegou à residência para atender ao chamado, o homem já havia deixado o local. Os policiais realizaram buscas pela vizinhança, mas o suspeito não foi localizado. Diante da situação, a vítima foi orientada pelas autoridades sobre os procedimentos legais que deve adotar para garantir sua segurança e buscar medidas protetivas.