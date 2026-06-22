Mulher denuncia agressões após tentar reatar relacionamento com ex em Arapongas

Uma mulher procurou a Polícia Militar após denunciar ter sido agredida pelo ex-companheiro em Arapongas. O caso de violência doméstica foi registrado no Jardim Paraíso, na tarde deste domingo (21).

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que havia ido à casa do ex-marido acompanhada do filho do casal, na tentativa de reatar o relacionamento. No entanto, na manhã seguinte, após uma discussão, teria sido agredida com tapas, socos e puxões de cabelo, chegando a cair no chão.

Apesar de não apresentar lesões aparentes, a mulher se queixava de dores e foi encaminhada para atendimento médico.

O homem foi localizado nas proximidades e também apresentava ferimentos. Em depoimento à polícia, ele atribuiu as lesões à ex-companheira e negou as agressões, afirmando que a discussão teve início por divergências relacionadas ao relacionamento.

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Diante das versões divergentes apresentadas pelo casal, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso e pela adoção das medidas cabíveis.