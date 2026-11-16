Mulher de 40 anos desaparece após sair de casa em Arapongas e família procura a polícia
Marina Ribeiro da Fonseca dos Santos foi vista pela última vez saindo de sua residência
Uma mulher de 40 anos, identificada como Marina Ribeiro da Fonseca dos Santos, está desaparecida desde a manhã da última quinta-feira (12), quando saiu de sua residência localizada na Rua Beija-Flor-Branco, no bairro Monte Carlo, no município de Arapongas. O boletim de ocorrência foi registrado pela filha da vítima na manhã deste domingo (15) junto à Polícia Militar.
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De acordo com o relato da solicitante aos policiais, Marina teria deixado o imóvel por volta das 7h. Antes de sair, a mulher quebrou o próprio aparelho celular, o que impossibilitou qualquer tentativa direta de comunicação. Desde então, a família não teve mais notícias sobre o seu paradeiro. A filha chegou a entrar em contato com um homem que estaria se relacionando com sua mãe, mas ele informou que não sabe onde ela está e que a última conversa entre os dois ocorreu na quarta-feira.
No momento do desaparecimento, Marina vestia um vestido preto com estampas de flores brancas, um short rosa e uma blusa nas cores branca e marrom. Segundo a descrição repassada às autoridades, ela tem aproximadamente 1,55 metro de altura, pesa cerca de 69 quilos, possui pele branca, olhos escuros e cabelos pretos na altura dos ombros.
A família suspeita que ela possa ter viajado para as cidades de Mauá da Serra ou Marumbi, municípios da região onde residem parentes e amigos. O caso foi formalmente documentado pela equipe da PM e encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas, que assume as investigações para localizar a mulher.