Mulher de 40 anos desaparece após sair de casa em Arapongas e família procura a polícia

Uma mulher de 40 anos, identificada como Marina Ribeiro da Fonseca dos Santos, está desaparecida desde a manhã da última quinta-feira (12), quando saiu de sua residência localizada na Rua Beija-Flor-Branco, no bairro Monte Carlo, no município de Arapongas. O boletim de ocorrência foi registrado pela filha da vítima na manhã deste domingo (15) junto à Polícia Militar.

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De acordo com o relato da solicitante aos policiais, Marina teria deixado o imóvel por volta das 7h. Antes de sair, a mulher quebrou o próprio aparelho celular, o que impossibilitou qualquer tentativa direta de comunicação. Desde então, a família não teve mais notícias sobre o seu paradeiro. A filha chegou a entrar em contato com um homem que estaria se relacionando com sua mãe, mas ele informou que não sabe onde ela está e que a última conversa entre os dois ocorreu na quarta-feira.

No momento do desaparecimento, Marina vestia um vestido preto com estampas de flores brancas, um short rosa e uma blusa nas cores branca e marrom. Segundo a descrição repassada às autoridades, ela tem aproximadamente 1,55 metro de altura, pesa cerca de 69 quilos, possui pele branca, olhos escuros e cabelos pretos na altura dos ombros.

A família suspeita que ela possa ter viajado para as cidades de Mauá da Serra ou Marumbi, municípios da região onde residem parentes e amigos. O caso foi formalmente documentado pela equipe da PM e encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas, que assume as investigações para localizar a mulher.