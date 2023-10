Mulher de 33 anos fica ferida em acidente na PR-444 em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher de 33 anos ficou ferida nesta segunda-feira (30) após acidente de trânsito na PR-444, em Arapongas (PR). A colisão, registrada no início da manhã, envolveu um VW Gol, com placas de Arapongas, e um caminhão Vw 15.180, de Mauá da Serra.

A motorista do VW Gol sofreu ferimentos graves após a colisão e foi encaminhada pelos socorristas para o Hospital Norte do Paraná (Honpar). Já o motorista do caminhão, de 52 anos, não ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Gol trafegava pelo sentido Arapongas a Rolândia, quando colidiu contra uma defensa metálica e acabou invadindo a pista contrária, sendo atingido pelo caminhão.

O Gol foi guinchado até o pátrio da PRE, enquanto o caminhoneiro foi autorizado a seguir viagem.

