Mulher corre do marido e pede ajuda em bar em Arapongas

Uma jovem, de 27 anos, foi agredida pelo marido, correu até um bar e pediu por socorro. A violência doméstica aconteceu em Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste domingo (4) para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), chamado para socorrer a moça ferida.

A mulher contou após as agressões conseguiu fugir pelos fundos da casa, que ficou com muito medo, pois o homem, de 28 anos, fez ameças de morte. A PM foi até a casa do casal e encontrou diversos objetos quebrados pelo chão.

O marido foi preso e a mulher levada para a UPA. A PM de Arapongas atendeu outros dois casos de violência doméstica no sábado (3). Por volta das 19h30, um homem, de 25 anos, que teria tentando esganar a esposa, de 42 anos, foi preso no Conjunto Ulisses Guimarães.

Já por volta das 15h30, um rapaz, de 27 anos, foi preso no Conjunto San Rafel, após ameaçar a ex-namorada

