Mulher compra Honda Biz e descobre que moto foi furtada em 2021

Uma moradora do Jardim Aeroporto, em Arapongas, no norte do Paraná, foi encaminhada para a delegacia de polícia na tarde desta quarta-feira (20) pelo crime de receptação. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher comprou uma moto Honda Biz em setembro deste ano, mas a moto possui um alerta de furto registrado em agosto de 2021, em Londrina.

Conforme informações, uma equipe da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento de rotina pelo bairro quando avistou a motocicleta estacionada sobre uma calçada. Ao verificarem o veículo, os policiais constataram que a numeração do chassi havia sido alterada. Por meio do número do motor, os PMs descobriram que a Biz havia sido furtada há mais de dois anos.

A atual proprietária da moto informou que comprou o veículo por R$ 3 mil em setembro deste ano, após ver um anúncio nas redes sociais. O vendedor teria alegado tratar-se de um veículo com documentos, passível de regularização. O homem teria entregado para a mulher uma folha afirmando que a moto seria "sucata".

Diante dos fatos, a araponguense foi conduzida para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, juntamente com o veiculo, para as devidas providências.



