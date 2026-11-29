Vítima relatou por WhatsApp que o irmão estaria dizendo a terceiros que iria matá-la e demonstrou medo de aproximações perto de sua casa

Uma mulher beneficiária de medida protetiva de urgência e o filho dela, de 10 anos, foram encaminhados para acolhimento no abrigo Refúgio das Marias na tarde deste sábado (28), após ela denunciar novas ameaças de morte feitas pelo próprio irmão. A operação de proteção foi conduzida pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal (GM), por volta das 14h50, no Jardim Monte Carlo, em Arapongas.

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De acordo com o relatório da corporação, a vítima entrou em contato com a equipe pelo WhatsApp institucional na sexta-feira (27) e voltou a acionar os agentes neste sábado. Ela relatou que o irmão, contra quem já possui medida protetiva vigente, estaria dizendo a terceiros que iria matá-la. Para reforçar a denúncia, a mulher enviou um áudio gravado por uma testemunha — não identificada na gravação — confirmando as ameaças. Nos últimos dias, a vítima já vinha enviando diversas mensagens demonstrando grande receio, principalmente diante de uma suposta aproximação do suspeito nas imediações de sua residência.

Com o objetivo de resguardar a integridade física e a segurança da mulher, a equipe ofereceu acolhimento no Refúgio das Marias, proposta aceita imediatamente pela vítima. Ela informou aos agentes que mora com o filho de 10 anos e que a criança também precisaria de proteção.

Para realizar o transporte seguro, a Patrulha Maria da Penha deslocou-se até o abrigo para retirar o veículo disponibilizado pela instituição, contando com o apoio de outra viatura de Rádio Patrulha. Em seguida, as equipes foram até a residência da família e conduziram mãe e filho até o Refúgio das Marias, onde ambos foram recepcionados e acolhidos pela coordenadora do local.