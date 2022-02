Da Redação

Mulher com Covid-19 sofre aborto em Arapongas

Uma mulher, que não teve a idade revelada, sofreu um aborto dentro da própria casa, em Arapongas. A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Arapongas foram chamados na manhã desta segunda-feira (31).

O marido da mulher contou que a esposa estava deitada no chão, bastante debilitada, com muito sangue em volta e que o feto estava no banheiro, onde aconteceu o aborto.

A mulher contou para a polícia que sentiu fortes dores abdominais, foi até o banheiro tomar banho e começou a sangrar. Ela ainda disse que está com Covid-19, isolada em sua residência, que não sabia que estava grávida.

A equipe do Samu encaminhou a mulher até o hospital e a PM informou a Polícia Civil, que deve apurar o caso.