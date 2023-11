Mulher com bebê no colo é agredida com chutes pelo marido em Arapongas

Uma mulher foi agredida com chutes pelo marido em Arapongas, no norte do Paraná, enquanto estava com o filho, um bebê recém-nascido no colo nesta segunda-feira (20). Por conta das agressões, o bebê chegou a cair no chão. O caso aconteceu em uma residência localizada na Vila São João.

De acordo com a Polícia Militar (PM) a vítima relatou que o marido chegou em casa embriagado e começou a discutir com ela. Em seguida, o homem teria tentado tomar o bebê que estava no colo da mulher, e por ela não deixar, as agressões aconteceram. A mulher foi atingida com um chute na barriga e outro nas costas, conforme a PM.

Apesar de o recém-nascido ter caído no chão, a mulher teria dito que o bebê não se machucou. Conforme a vítima, essa é a segunda vez que ela é agredida pelo marido. Após as agressões, o homem teria fugido do local. Segundo os policiais, um patrulhamento foi realizado, mas o suspeito não foi localizado.

