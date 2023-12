Mulher chama a PM após ter casa invadida, vandalizada e queimada

Uma moradora de Arapongas, no norte do Paraná, acionou a Polícia Militar (PM) na tarde desta sexta-feira (15) após ter chegado em casa por volta das 17h30 e se deparado com o local invadido, vandalizado e queimado. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher suspeita que o ex-marido, que saiu há cerca de 10 dias da reabilitação, seja o responsável pelo crime. Ela possui uma medida protetiva contra ele.

continua após publicidade

Segundo relato da vítima, ela encontrou a porta da cozinha arrombada e, ao entrar na residência, se deparou com diversos cômodos destruídos. Em um dos quartos, os seus pertences foram amontoados e queimados; em outro quarto da casa, um guarda-roupa e uma cama estavam manchados com tinta; e na varanda, foi colocado fogo em outros objetos da mulher e as chamas danificaram o forro de PVC do local.

- LEIA MAIS: Casa é invadida no centro de Arapongas e ladrão furta duas televisões

continua após publicidade

Ainda conforme o boletim de ocorrência, os policiais militares também constataram que os botijões de gás, que antes estariam cheios, se encontravam vazios. O suspeito deixou os acendedores do fogão abertos.

A mulher afirmou aos PMs que desconfia do ex-marido, contra quem tem uma medida protetiva em vigor por ameaça. Ela relatou que o homem estava internado em uma clínica de reabilitação, mas saiu há cerca de 10 dias e, nesse período, vem tentando descumprir a medida judicial enviando mensagens via aplicativos. Ele deseja retomar o relacionamento, segundo a vítima.

Como o suspeito não foi localizado, os policiais orientaram a vítima quanto às medidas cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News