Mulher chama a PM após alegar que teve mais cabelo cortado do que o combinado em Arapongas

Mulher alegou que profissional retirou uma quantidade maior de fios do que a combinada durante negociação para venda do material

Uma negociação para a compra e venda de cabelos terminou em desentendimento e mobilizou a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (3), no Centro de Arapongas, no norte do Paraná.

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Conforme o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pela Central de Operações (Copom) para atender uma ocorrência. No local, uma mulher relatou que havia autorizado o corte de parte dos cabelos para comercialização, mas afirmou que o profissional responsável retirou uma quantidade e um comprimento superiores aos que teriam sido acordados previamente.

O homem, que atua de forma autônoma na compra e venda de cabelos humanos, apresentou uma versão diferente aos policiais. Segundo ele, todas as clientes recebem explicações sobre os critérios que determinam o valor pago pelo material, como peso, comprimento e qualidade dos fios, e a mulher teria concordado com o procedimento antes do início do corte.

Diante do impasse, a equipe policial intermediou a situação. Após diálogo entre as partes, a mulher aceitou receber R$ 300 pela negociação, encerrando a divergência ainda no local.

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A Polícia Militar informou que os envolvidos foram orientados sobre as medidas legais que podem ser adotadas posteriormente, caso uma das partes entenda ser necessário buscar reparação por vias judiciais.

Não houve registro de crime nem encaminhamento à delegacia.