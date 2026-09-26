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GOLPE

Mulher cai em golpe do falso Pix e perde televisão em Arapongas

A vítima entregou o aparelho no bairro Bandeirantes antes de checar o saldo bancário; caso foi parar na delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher cai em golpe do falso Pix e perde televisão em Arapongas
Autor A vítima contou aos policiais que toda a negociação ocorreu por meio do aplicativo WhatsApp - Foto: Foto de Ruan Richard Rodrigues na Unsplash

Uma moradora de Arapongas, no norte do Paraná, foi vítima de estelionato na tarde desta sexta-feira (25) ao tentar vender uma televisão. Ela entregou o aparelho a um criminoso após receber um falso comprovante de pagamento e acreditar que o negócio estava fechado.

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A Polícia Militar foi chamada por volta das 17h15 para registrar o crime, que aconteceu em uma residência no bairro Bandeirantes. A vítima contou aos policiais que toda a negociação do eletrônico ocorreu por meio do aplicativo WhatsApp.

O suposto comprador enviou o que seria o comprovante de uma transferência via Pix. Logo em seguida, ele foi até o endereço da mulher para buscar a televisão. Somente depois de entregar o produto nas mãos do golpista, a vítima consultou o extrato da sua conta bancária e percebeu que a transação nunca foi concluída e que o dinheiro não havia caído.

Após constatar a fraude, a equipe policial orientou a moradora sobre os próximos passos. O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas, que ficará responsável por investigar e tentar identificar o autor do crime.

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´polícia ARAPONGAS ESTELIONATO fraude GOLPE Pix Venda
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