Da Redação

Mulher atropela ciclistas e foge, mas placa cai no local

Na noite desta quinta-feira (29), dois ciclistas, de 16 e 17 anos, foram atropelados por uma mulher, de 40 anos, que conduzia um Ford Fusion preto, no Jardim Primavera, em Arapongas. De acordo com as vítimas, ela fugiu do local prestar socorro. Porém, uma das placas do veículos caiu e ficou no local do acidente.

Em patrulhamento, a Polícia Militar de Arapongas localizou o veículo e a motorista que omitiu socorro aos ciclistas. De acordo com a equipe, ela disse que fugiu por não ser habilitada e por medo.

Conforme o boletim, foi realizado o exame etilométrico na condutora, mas ela não havia ingerido bebida alcóolica. Um dos ciclistas teve escoriações leves e uma luxação no joelho direito, e ambas as bicicletas tiveram os aros dianteiros e traseiros danificados. A motorista foi presa e levada para a delegacia.