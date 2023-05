Mulher ataca companheiro com facadas em Arapongas; PM foi chamada

Da Redação

Imagem Ilustrativa

Na madrugada deste sábado (20), por volta das 03h50, a Polícia Militar (PM) de Arapongas, norte do Paraná, foi acionada para comparecer na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Paraíso.

De acordo com o boletim de ocorrência, na unidade de saúde, um homem relatou às autoridades que estava em sua residência com a companheira, quando, sem motivos aparentes, ela começou a ficar alterada e o atacou com uma faca.

A mulher agrediu o marido com duas facadas no peito. Apesar da situação preocupante, os ferimentos foram apenas lesões superficiais, e o homem conseguiu procurar atendimento médico por conta própria.

A vítima recebeu os cuidados necessários e foi liberado da UPA. Em conversa com os policiais militares, ele decidiu não representar com a esposa.

