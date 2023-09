Mulher apanha com pedaço de pau após bater na mãe idosa em Arapongas

Moradores do Conjunto Nossa Senhora das Graças, em Arapongas, acionaram a Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira (18) depois de perceberem que uma mulher estaria apanhando com um pedaço de pau do irmão. No entanto, quando os policiais chegaram na Rua Soco Mirim, descobriram que o irmão teria cometido a violência porque a mulher teria agredido a mãe deles, uma senhora de 52 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava muito agitada e se recusava a responder os PMs e se identificar. Acusada de agredir a própria mãe pelo irmão, ela negou o fato. A situação chamou atenção de diversos vizinhos, que se reuniram e também afirmaram às autoridades que a mulher teria batido na mãe.

Diante dos fatos, os militares informaram que iriam até a casa da mãe dos irmãos e, nesse momento, a suspeita teria se alterado e agido de forma desrespeitosa com os policiais. A equipe policial deu voz de prisão para a mulher e foi necessário algemá-la.

A equipe foi até a residência da família e, no local, se deparou com a senhora com ferimentos no dedão do pé e nos lábios. Os machucados teriam realmente sido causados pela filha. Uma outra irmã da autora presenciou a agressão. O pai informou que a filha seria usuária de cocaína e teria saído de casa no dia anterior, domingo (17), por volta das 15 horas. Ela voltou para casa apenas às 19 horas desta segunda e, alterada, começou a discutir com os familiares e também danificou o carro dele.

Após essa situação, ela teria saído da casa e ficado em uma esquina. Quando escutou o choro da filha de 5 anos, a mulher teria retornado para casa e, novamente, começou uma briga com os pais. Nessa discussão, ela teria agredido a mãe. A suspeita também estava com ferimentos no tornozelo e reclamava de dores na coluna. Ela e a mãe foram encaminhadas para um hospital da cidade e, na sequência, levadas para a Delegacia de Polícia Civil de Arapongas.

