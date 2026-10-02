Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
DESACATO

Mulher aciona PM, ofende agentes e acaba detida em Arapongas

Caso aconteceu em uma loja de conveniência no centro; a solicitante apresentava forte embriaguez ao relatar caso de violência doméstica

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher aciona PM, ofende agentes e acaba detida em Arapongas
Autor Mulher foi encaminhada para a delegacia de Arapongas - Foto: TNOnline

Uma mulher foi parar na delegacia na noite desta quinta-feira (1º) após acionar a Polícia Militar e ofender os agentes que foram prestar atendimento. A confusão ocorreu por volta das 21h30, em uma loja de conveniência localizada na Rua Gaturamo, região central de Arapongas.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (02) em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o registro da ocorrência, a equipe foi chamada ao endereço para verificar uma denúncia de violência doméstica, feita pela própria envolvida. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais perceberam que ela apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Quando os agentes tentaram conversar para entender as supostas agressões relatadas, a mulher teria se exaltado. Segundo a polícia, ela começou a proferir palavrões e acusações contra a equipe, desrespeitando o trabalho dos profissionais.

Diante das ofensas, a solicitante recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia da Polícia Civil do município. Ela assinou um termo de compromisso e deverá responder na Justiça por calúnia, desobediência e desacato a funcionários públicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia ARAPONGAS incidentes JUSTIÇA violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV