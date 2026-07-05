Mulher aciona botão do pânico e ex vai preso após trancá-la em casa em Arapongas

Após fugir de Chevette, ele foi localizado e preso por agentes da Guarda Municipal

Um homem foi preso por descumprimento de medida protetiva na madrugada deste domingo (05), em Arapongas (PR), após a ex-companheira acionar o botão do pânico. A ocorrência foi registrada no Jardim São Bento.

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A Guarda Municipal (GM) foi acionada pela Central de Operações após o disparo do dispositivo de emergência e encontrou a vítima trancada dentro da residência, na Rua Piui de Topete. Segundo a mulher, o ex-companheiro a deixou presa no imóvel e fugiu em um Chevrolet Chevette. Ela informou que não sofreu agressões físicas.



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Enquanto uma equipe permaneceu prestando apoio à vítima, outra iniciou patrulhamento para localizar o suspeito. O veículo foi encontrado estacionado em frente a uma residência na Rua Gralha-do-Cerrado, onde o homem também foi localizado.

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No interior do Chevette, os guardas encontraram a chave da casa onde a vítima estava trancada. Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial (22ª SDP).

Após a prisão, a equipe retornou à residência da vítima, que estava acompanhada dos dois filhos menores. A pedido da mulher, as crianças foram levadas para a casa de uma conhecida, onde permaneceram em segurança. Em seguida, a vítima também foi encaminhada à delegacia para os procedimentos.