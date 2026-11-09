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ENTENDA

MPPR arquiva inquérito sobre irregularidades na transferência de sepulturas em Arapongas

Prefeitura atendeu recomendação do Ministério Público e implantou novas regras para concessão e transferência de jazigos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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MPPR arquiva inquérito sobre irregularidades na transferência de sepulturas em Arapongas
Autor Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline

O Ministério Público do Paraná (MPPR) arquivou o Inquérito Civil nº 0008.25.001171-8, que apurava possíveis irregularidades na comercialização e transferência de terrenos no Cemitério Municipal de Arapongas (PR). A decisão, assinada nesta segunda-feira (09) pela promotora Flávia Simon Fagundes dos Santos, considera que o município atendeu integralmente à Recomendação Administrativa nº 06/2026, com a implantação de novos procedimentos para garantir maior rigor e transparência na gestão das concessões de sepulturas.

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Entre as medidas adotadas está a criação de um novo fluxo administrativo para análise dos pedidos de transferência, que passou a exigir comprovação documental do vínculo de parentesco entre as partes, conforme determina a legislação municipal. Também foram estabelecidos mecanismos de conferência da documentação e separação de funções entre os responsáveis pela análise dos processos.

A Prefeitura ainda implantou novos modelos de requerimento e termo de transferência, além de um documento padronizado de concessão perpétua de sepultura, no qual consta expressamente a proibição da comercialização de jazigos entre terceiros.

A legislação municipal, estabelecida pelo Decreto nº 338/2004, permite a transferência de concessões de uso de sepulturas somente entre parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, mediante autorização prévia da administração do cemitério. A negociação entre pessoas sem esse vínculo é proibida.

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As mudanças foram implementadas após o Ministério Público identificar falhas nos procedimentos administrativos, que permitiam, há décadas, a realização de transferências sem a devida comprovação dos requisitos legais. A administração municipal também retirou o quadro de avisos que era utilizado para a divulgação de ofertas de sepulturas.

Com a comprovação das medidas corretivas, a Promotoria de Justiça considerou solucionadas as questões relacionadas à adequação dos procedimentos administrativos, entendendo não haver necessidade de ajuizar ação civil pública para exigir as providências.

Porém, o Ministério Público frisa que possíveis atos de improbidade ou procedimentos que possam ter gerado ou vir a gerar qualquer prejuízo ao Município, seja por iniciativa de agentes públicos ou particulares, continuarão sendo apurados através de inquérito a parte.

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Denúncia

Em abril de 2026, uma família de Arapongas denunciou que o túmulo onde deveria estar sepultado José Gonçalves Mendes, morto aos 92 anos, em 8 de maio de 2022, no Dia das Mães, estava ocupado pelos corpos de outras pessoas.

O sobrinho-neto do falecido, Guilherme Campos Santos, 24 anos, contou que a família adquiriu o espaço legalmente e possui todos os comprovantes de pagamento. Dois meses após o sepultamento, os parentes foram até o local para fazer o acabamento do túmulo e também uma homenagem. No entanto, o túmulo havia sido modificado, já passado por uma reforma e estava com fotos de outras pessoas.

Segundo o prefeito Rafael Cita, a Prefeitura Municipal sabe onde estão os restos mortais e se comprometeu a realizar a exumação e o exame de DNA. Ainda de acordo com o prefeito, o caso está sendo discutido judicialmente.

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Cemitério Municipal Arapongas Improbidade administrativa irregularidades administrativas legislação municipal Ministério Público do Paraná Transferência de sepulturas
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