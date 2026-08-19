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OBRA ESPERADA

MPF viabiliza novo acordo para retomada e conclusão do Contorno de Arapongas

"É uma conquista histórica para o nosso município", afirma o prefeito Rafael Cita sobre anúncio desta quarta-feira (19)

Escrito por Da Redação
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MPF viabiliza novo acordo para retomada e conclusão do Contorno de Arapongas
Autor Viapar fez a limpeza das áreas e agora deve começar, efetivamente, as obras do Contorno de Arapongas - Foto: Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) celebrou um novo acordo para a execução do Contorno de Arapongas na BR-369, uma obra orçada em R$ 270 milhões. A repactuação foi homologada pela Justiça Federal do Paraná nesta quarta-feira (19). O governo estadual e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) assumem integralmente a condução e a quitação das indenizações e desapropriações pendentes, enquanto a concessionária Rodovias Integradas do Paraná (Viapar) é responsável por elaborar os projetos e executar os trabalhos. O prefeito Rafael Cita (PSD) comemorou a celebração do acordo.

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As etapas e prazos para a execução do empreendimento passam a contar formalmente da homologação judicial. A Viapar deve apresentar o cronograma detalhado no prazo de 15 dias e o projeto executivo revisado e atualizado em até 120 dias. A mobilização para o início dos trabalhos ocorre em até 30 dias após a aprovação do projeto pelo DER/PR, observadas as condições previstas no acordo.

O prazo previsto para a conclusão da obra é de 36 meses a contar da aprovação do projeto executivo pelo órgão estadual, também sujeita às condições pactuadas. Quando finalizado, o Contorno de Arapongas terá 10 quilômetros de extensão, pistas duplas, acostamento e seis viadutos.

Histórico

A construção do trecho estava prevista no contrato original de concessão firmado em 1997. Diante da proximidade do fim da concessão sem o início das intervenções, o MPF ajuizou ações civis públicas para assegurar a realização de infraestruturas rodoviárias na região. O esforço resultou em um primeiro acordo judicial em 2021, assinado entre MPF, Viapar, Estado do Paraná e DER/PR, abrangendo contornos em três cidades do norte do Paraná.

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Embora os anéis rodoviários de Peabiru e Jandaia do Sul tenham sido concluídos, a obra em Arapongas sofreu um impasse. A concessionária alegou desequilíbrio financeiro e condicionou a continuidade das indenizações e desapropriações a repasses prévios pelo governo estadual. Já o governo paranaense e o DER/PR apontaram o descumprimento do contrato. Em 2024, a Justiça Federal reconheceu o descumprimento parcial do acordo de 2021, restrito exclusivamente ao Contorno de Arapongas, determinando a aplicação de multa.

O MPF promoveu novas negociações articuladas entre as partes que culminaram na assinatura do novo termo consensual. Para acompanhar e monitorar a execução dos trabalhos de forma integrada, foi criado o Comitê Intersetorial do Contorno de Arapongas, composto por representantes do MPF, da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná e do DER/PR.

"CONQUISTA HISTÓRICA"

O prefeito Rafael Cita (PSD) afirma que o acordo divulgado pelo MPF concretiza uma luta de nove anos do município para a retomada da obra. "Participei de 31 audiências, enquanto procurador e depois como prefeito, entre extrajudicial e judicial, e, finalmente, hoje (quarta-feira), foi concretizado o acordo", comemorou.

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Segundo o prefeito, a partir de agora, A Viapar tem a obrigação judicial de fazer o contorno. "É um motivo de grande alegria do município depois de tanto trabalho. Como ela (Viapar) tem ainda que fazer um processo similar à licitação, não temos a data do início das obras, mas o que a empresa já fez foi limpar todas as áreas desapropriadas para começar o canteiro de obras e, de fato agora, finalmente, a obra vai ser executada. É uma conquista histórica para o nosso município", completou.

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