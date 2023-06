Movimento do feriado deve ser 50% maior na rodoviária de Arapongas

O feriado de Corpus Christi celebrado nesta quinta-feira (8), deve movimentar os terminais rodoviários da região. Em Arapongas, no norte do Paraná, a estimativa é de um crescimento de até 50% no movimento de embarque de passageiros em relação a dias normais. A expectativa foi divulgada pela administração do Terminal Rodoviário do município.

A gerente administrativa do terminar, Robeane Marchi, comenta que a expectativa de aumento não é grande, pois neste ano o feriado caiu em uma quinta-feira. "Com certeza se o feriado fosse na sexta a venda triplicaria. Muitas pessoas trabalham na sexta e isso acaba interferindo", explica.

De acordo com ela, os destinos mais procurados pelos passageiros que embarcam em Arapongas são Curitiba, São Paulo e as cidades de Balneário Camboriú e Florianópolis, no litoral de Santa Catarina.

