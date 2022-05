Movelpar Show: modelo adotado valorizou produtos e lojistas

Da Redação

A edição de 2022 da Movelpar, Feira de Móveis do Paraná, em Arapongas, representou uma verdadeira quebra de paradigmas no formato da feira, que é realizada no polo moveleiro desde 1997. Com o novo nome, Movelpar Show, o evento inovou com o conceito expositivo trazido pela Yes Eventos, realizadora da edição em conjunto com o Expoara – Centro de Eventos.

“Entregamos um evento objetivo, dinâmico, democrático e focado nos produtos expostos. Estamos há mais de 10 anos no segmento de feiras, mas esta foi uma edição desafiadora e a maior já realizada, totalizando mais de 30 mil metros quadrados expositivos. Conseguimos trazer para a feira um número expressivo de expositores em um formato econômico que favorece a exibição dos produtos e os lançamentos do setor, contando com a presença de 142 indústrias de várias regiões do país”, afirmou Erisson Matos, diretor da Yes Eventos.

A edição, segundo ele, fortaleceu a história da Movelpar transformando o Expoara em uma grande loja de departamentos. “O evento mostrou variedade de produtos com mais de 5 mil itens expostos de maneira adequada, no formato como devem ser mostrados em um ambiente de varejo. O modelo aproximou as pessoas, proporcionou mais liberdade para os visitantes e focou os holofotes nos produtos expostos”, destacou.

Outro ponto em destaque foi a comunicação visual do evento que contou com corredores mais largos e boa identificação das marcas, favorecendo a performance do visitante. Para Adilson Rodrigues, diretor executivo da Movelpar Show 2022, o resultado do evento como um todo foi muito positivo. “O desafio foi grande, mas o que entregamos agradou a todos e não tem mais como ser diferente. Tivemos uma boa visitação, de bastante qualidade, incluindo a presença de importadores de cerca de 20 países. É um modelo que se mostrou eficiente e que funcionou muito bem, superando expectativas”, afirmou.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhou todos os dias do evento e, enalteceu a representatividade da Movelpar no segmento moveleiro. “Com o retorno da Movelpar tivemos uma grande expectativa de um bom volume de negócios. Tudo feito com muito organização, competência e responsabilidade. A edição mostrou mais uma vez que é referência em todo o Brasil”, disse.

Ubirajara Pasquotto, diretor presidente da Cybelar, rede com 75 lojas no interior de São Paulo, destacou o novo formato da feira como um importante diferencial desta edição. “A ideia de deixar os estandes abertos foi muito interessante. É um modelo produtivo, prático e que deixa tudo mais acessível. Com certeza a feira irá gerar muitos negócios por ser uma grande oportunidade de visualização do todo que nos ajuda a definir o que é interessante para incrementar o nosso mix de produtos para venda”, afirmou.



Geraldo Gonçalves, superintendente da Multiloja, com 67 lojas no Paraná e Santa Catarina, aposta no evento como um parâmetro para entender o mercado e um ambiente para troca de conhecimento. “A feira é um grande networking. Observar tendências nos ajuda a compreender o mercado e a direcionar nossas ações. O negócio do varejo começa pelo fornecedor. Nosso objetivo aqui é pesquisar produtos, identificar as oportunidades e realizar negócios”, salientou. Segundo Gonçalves, o novo formato da Movelpar Show foi um aliado nesse sentido. “Esse novo conceito valorizou os produtos, trouxe menos custo para o expositor e melhor visualização para o lojista”, afirmou.

Dinovaldo Dantas Moreira, empresário a frente das Lojas Fenícia, na Bahia, visitou a Movelpar Show 2022 para fazer relacionamento e negócios. “Vim em todas as edições, sem exceção. A Movelpar sempre foi uma feira de integração do setor moveleiro em nível nacional”, afirmou. Entre os fornecedores da rede de lojas, 40% são do polo de Arapongas, cidade sede da Movelpar. “A feira movimenta a cadeia produtiva do segmento. Durante o evento, o PIB do setor moveleiro está na Movelpar, por onde circulam as grandes redes varejistas vindas de todos os estados brasileiros”, destacou.

A presença de varejistas de grandes redes na Movelpar Show 2022 foi mais um destaque do evento que encerrou nessa quinta-feira (19). Paulo Henrique de Souza, coordenador de marketing da Gazin Colchões, destacou a vinda qualificada de lojistas das várias regiões do país no evento. “Foi muito bom, reencontramos clientes e fizemos negócios. Aprovamos também este novo formato de feira que evidencia mais os produtos, dando mais visibilidade aos lançamentos”, afirmou.



Márcio André Martinez, diretor da Demóbile, também valorizou o novo formato do evento. “Essa dinâmica de exposição com foco no produto deixou o cliente mais à vontade para acessar os estandes, interagir com as pessoas e visualizar tudo o que estava sendo mostrado. A circulação pelos corredores ficou muito boa, ampla e de fácil mobilidade”, salientou. A qualificação dos visitantes também foi outro ponto alto da feira, segundo ele. “Recebemos lojistas de muitos estados, grandes redes e lojistas regionais”, ressaltou.

Head de marketing e trade da Itatiaia, Michel Moura, analisa o ambiente de feira como o local oportuno para expositores apresentarem seus lançamentos e receberem seus clientes. “O padrão de comunicação desta edição da Movelpar Show promoveu uma visibilidade justa para todas as marcas, o que fez com que houvesse ainda mais aproximação entre indústria e varejo. Para a nossa empresa, o maior ganho foi com o estreitamento das relações comerciais com grandes players do varejo do setor”.