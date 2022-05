Movelpar Show 2022 têm data definida em Arapongas

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas divulgou que, em novo formato, a Movelpar Show 2022 vai acontecer na próxima semana, de 16 a 19 de maio, das 12h às 19 h, no Expoara, em Arapongas.

Considerada uma das principais feiras do segmento no país, o evento está focado no fechamento de negócios com a exposição de mais de 5 mil produtos entre móveis, eletrodomésticos, colchões e decoração.

Na sua 13ª edição, a feira está sendo promovida pelo Expoara e Yes Eventos e realizada em um dos principais polos moveleiros do Brasil. O evento acontece desde 1997 e é um dos mais tradicionais da indústria moveleira no país. O novo formato está alinhado às tendências das feiras e exposições mundiais em que as empresas expõem seus produtos em espaços abertos identificados por tótens. O formato, além de mais econômico, proporciona maior interatividade com os visitantes.

O credenciamento precisa ser feito online, com a credencial sendo impressa pelo participante. Expositores, lojistas, representantes comerciais e visitantes devem preencher formulários específicos no site. A edição da Movelpar Show 2022 contará com a exposição de mais de 120 indústrias moveleiras de vários estados do país e com a presença de lojistas das muitas regiões do Brasil.

O evento sediará também rodadas de negócios no formato híbrido entre empresas moveleiras associadas ao projeto Brazilian Furniture, da Abimóvel e ApexBrasil, e importadores interessados em ampliar negócios no Brasil. As rodadas presenciais serão realizadas nos dias 18 e 19 de maio, e as virtuais nos dias 23 e 24 de maio. As agendas dos encontros possibilitam o relacionamento entre as indústrias brasileiras de móveis e os compradores internacionais, promovem abertura de novos mercados e fortalecem parcerias.

A feira contará também com um espaço para apresentações e palestras focadas em novas soluções, lançamentos ou divulgação de novidades no setor. A Arena Santander, em formato de auditório para até 40 pessoas, terá agenda de horários para que as empresas possam divulgar seus novos produtos e tecnologias, evidenciar lançamentos e serviços que podem se tornar diferenciais no mercado.

O Movelpar Show 2022 tem o apoio da Abimóvel, Apex, Sima, Fiep, Sebrae, Blu, Prefeitura de Arapongas e Governo do Estado do Paraná, e patrocínio do Banco Santander.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.