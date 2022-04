Da Redação

Movelpar Show 2022 acontecerá em maio com novo formato

A Movelpar Show foi anunciada para 2022 e vai acontecer no Expoara – Centro de Eventos, em Arapongas, de 16 a 19 de maio, das 12 às 19 horas, promovida pelo Expoara e Yes Eventos. O evento, realizado desde 1997 e um dos mais tradicionais da indústria moveleira no país, ganhará novo formato a partir desta edição alinhada com as tendências das feiras e exposições mundiais.

continua após publicidade .

Ao invés de estandes, as empresas participantes expõem seus produtos em espaços abertos identificados por tótens. O formato, além de mais econômico, proporciona maior interatividade com os visitantes. Ao invés de investir em estruturas físicas, o foco se concentra na vinda de lojistas, ampliando divulgação e as oportunidades de negócios.

Para Erisson Matos, diretor da Yes Eventos, a Movelpar Show resgata a tradição da Movelpar. “A feira sempre foi considerada o principal evento no calendário moveleiro dos lojistas em todo o país na geração de negócios e na apresentação de tendências no segmento. A Movelpar Show 2022 será ainda mais surpreendente na qualidade da visitação, na apresentação dos expositores e no formato inovador”, afirmou.

continua após publicidade .

A realização desta edição conta com a participação de profissionais de marketing das indústrias expositoras. “Somamos a credibilidade do evento à eficiência operacional. A Movelpar Show é uma feira inclusiva, feita a várias mãos. É um evento participativo que tem o desejo de ser transformado na melhor Movelpar de todos os tempos”, adiantou.

Para a Yes, dar continuidade ao evento em parceria com o Expoara é uma grande oportunidade de resgatar a força da Movelpar no cenário nacional e internacional. “Vamos receber os mais importantes lojistas do setor de móveis, eletros e colchões. Não tenho dúvidas de que faremos uma edição de grande sucesso com muitos lançamentos, diversidade de produtos e segmentos de negócios. Será ainda um grande show de ofertas e condições exclusivas para os visitantes”, destacou.

Para Adilson Rodrigues, Diretor Executivo da Movelpar Show 2022, a parceria do Expoara com a Yes Eventos foi um passo importante para a realização desta edição. “A Yes está entrando com a sua proposta de dinamismo e simplicidade na exposição dos produtos e o Expoara com seu carisma tradicional na receptividade e no atendimento aos clientes, que foi sempre diferencial nas edições da Movelpar”, afirmou.

continua após publicidade .

Rodrigues lembra que ao longo da sua história, a Movelpar foi palco de grandes acontecimentos, gerando infinitas parcerias e negócios que impactaram o desenvolvimento da região e da economia brasileira. “A união entre o Expoara e a Yes Eventos permitirá a realização de um grande evento onde os clientes encontrarão um ambiente favorável aos negócios que se somará ao atendimento característico da região”.

A expectativa do Expoara com a feira, segundo ele, é a melhor possível. “Estamos nos preparando para fazer um grande evento e manter a nossa tradição em realizar feiras com oportunidades de negócios para todos os participantes. Esperamos uma grande visitação e estamos prontos para atender a todos os nossos clientes, proporcionando bons negócios alinhados às novas demandas e tendências do mercado”, salientou.

A edição de 2022 contará com a exposição de mais de 100 indústrias moveleiras de vários estados do país e com a presença de lojistas das muitas regiões do Brasil. O evento tem o apoio da Abimóvel, Apex, Sima, Sebrae, Blu, Prefeitura de Arapongas e Governo do Estado do Paraná, e patrocínio da Berneck e Santander.

continua após publicidade .





Fonte: