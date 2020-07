Movelpar se reestrutura para demandas pós-pandemia

Continua após publicidade

A Movelpar, a maior feira moveleira de 2021 e que vai acontecer de 25 a 28 de janeiro no Expoara, em Arapongas, se prepara para ser um evento totalmente voltado aos negócios que irão espelhar as novas necessidades de consumo do brasileiro, baseadas na ressignificação dos ambientes residencial e corporativo pós isolamento social. A Feira está sendo remodelada para atender a todos os protocolos de segurança exigidos para o setor de eventos e também pela Organização Mundial da Saúde, e será um mix que unirá o momento presencial com plataformas online.

Nesta 13º edição, a Movelpar ampliou os segmentos expositivos abrangendo, além do mobiliário, produtos de eletro e de decoração. A padronização dos estandes, já anunciada desde a última edição em 2019, ganhou ainda mais relevância no cenário atual que passa a exigir espaços ventilados e amplos, sem coberturas e fechamentos. “Vamos nos adequar a todas a exigências para garantir a realização de um evento seguro, mas que continue a dar oportunidades para os novos negócios e novas parcerias para o setor moveleiro. Vamos unir o off-line com o online para ampliarmos todas as conexões”, destaca Rosana Belo, presidente do Expoara, organizador da Movelpar.



Um dos focos do evento é servir de cenário para a apresentação das soluções da indústria para as demandas dos consumidores criadas com o isolamento social e ampliadas pela reorganização das pessoas em torno de novos ambientes de trabalho e lazer. “As casas e também os escritórios estão sendo adequados aos novos usos, o que está levando o consumidor a dar novos significados para os seus espaços como customizar o home office, reconectar a varanda a um espaço de lazer, criar novos locais de armazenamento, transformar o escritório em ambientes tecnológicos, entre outros movimentos que exigem o repensar de soluções da indústria moveleira. A Movelpar 2021 será um marco que irá espelhar toda esta transformação, sendo ainda uma oportunidade única de encontro da cadeia moveleira nacional para fortalecer e ampliar parcerias”, afirmou Rosana.



Sobre a plataforma digital, Rosana ressalta as oportunidades de conexão que serão criadas e as inovações que irão possibilitar o entrosamento contínuo entre todos os profissionais da cadeia varejista, incluindo indústria, lojistas, fornecedores, designers, entre outros protagonistas que venham somar à construção dos novos modelos voltados às novas necessidades dos brasileiros. “Tudo isso trazido pela reorganização dos espaços onde as pessoas estão passando a maior parte do seu tempo. Propostas de valor, qualidade, sustentabilidade e criativas serão o foco para os negócios do setor e a Movelpar 2021 será impulsionadora desta transformação”, salienta.