Movelpar: Onofre participa da abertura do Projeto Comprador

Da Redação

Na manhã desta quarta-feira (18), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou da abertura do Projeto Comprador, na Movelpar Show 2022. O evento teve a presença do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Augusto Pestana, do presidente da Abimóvel, Irineu Munhoz, e do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA), José Lopes Aquino, além de representantes de outras entidades e 15 compradores internacionais.

continua após publicidade .

"Iniciativas como essa são da maior importância para multiplicar as possibilidades de negócios para um polo moveleiro como o de Arapongas. A presença da Apex também representa a força do governo federal aqui na Movelpar e isso é muito importante”, avaliou o prefeito.

Augusto Pestana destacou o peso do polo moveleiro de Arapongas e de eventos como a Movelpar para a economia do Paraná e do Brasil. “A Apex é um caminho para as empresas se internacionalizarem. O Brasil é grande, mas o mundo é maior e cheio de oportunidades”, assinalou. Para ele, Arapongas e a Movelpar são exemplos para o país. “A gente percebe ao chegar aqui que é uma terra de pessoas que trabalham muito e que sonham grande”, comentou.

continua após publicidade .

Após edições virtuais com ótimos resultados, o Projeto Comprador também adere ao formato físico, mas, dessa vez, unindo o melhor dos dois mundos e ampliando as possibilidades de negócios, ao ser realizado de forma híbrida. Ao todo, 62 empresas já estão confirmadas nesta edição.

Acompanhando o calendário da Movelpar Show, as reuniões presenciais ocorrem nesta quarta (18) e quinta-feira (19), no Expoara. Já as rodadas online ocorrerão em plataforma digital nos dias 23 e 24 de maio. Desta vez, com 35 compradores internacionais. Entre os compradores, estão empresas oriundas da Argentina, Bolívia, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Marrocos, Panamá, Reino Unido, Turquia e Uruguai.

Irineu Munhoz explicou que o Projeto Setorial Brazilian Furniture é uma iniciativa da Abimóvel e da Apex e que tem por objetivo incrementar a participação da indústria brasileira no mercado internacional por meio de um conjunto de ações estratégicas, tendo como base os pilares da sustentabilidade, competitividade e do design integrado à indústria, voltados para o mercado global.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.