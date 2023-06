Motorista tem carro furtado em estacionamento da Havan em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um cliente da Loja Havan, em Arapongas teve seu carro furtado neste domingo (18) ao estacionar seu veículo no estacionamento do local enquanto realizava suas compras. O estacionamento da Havan fica em frente à loja sendo aberto a todos que passam por ali.

A vítima relatou que chegou com seu carro, Fiat/Uno Mile SX de cor azul, placas AGN- 5585, e ao sair da loja já não o encontrou mais. O motorista ainda informou, que no carro havia um som instalado no valor de R$300 reais.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou buscas nas proximidades, no entanto, nenhum suspeito e nem o veículo foram encontrados. A PM registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.

