Motorista sem CNH é preso após dirigir em ziguezague em Arapongas

Teste do bafômetro confirmou alto índice de embriaguez; condutor mal conseguia parar em pé durante a abordagem policial nesta madrugada

Um homem que não possui carteira de habilitação foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (5), após ser flagrado dirigindo sob forte efeito de álcool na Avenida Gaturamo, região do bairro Petrópolis, em Arapongas.

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A abordagem aconteceu por volta das 2h50, nas proximidades do Centro Social Urbano (CSU). Uma equipe da Guarda Municipal que fazia o patrulhamento da área notou um veículo Fiat Uno transitando em ziguezague pela via e decidiu parar o carro para fiscalização. Segundo os agentes, o motorista teve grande dificuldade até mesmo para conseguir estacionar o automóvel no momento da ordem de parada.

Durante a conversa, os policiais notaram claros sinais de que o homem estava bêbado. Ele apresentava agressividade, olhos vermelhos, forte cheiro de bebida alcoólica, falas desconexas e mal conseguia se manter em pé.

O motorista concordou em fazer o teste do bafômetro, que registrou a marca de 1,06 miligrama de álcool por litro de ar expelido — um índice consideravelmente alto e que configura crime de trânsito.

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Diante da situação de flagrante e do estado alterado do condutor, ele foi algemado para garantir a segurança da equipe e encaminhado à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, onde permanece à disposição da Justiça. O veículo também foi alvo das autuações de trânsito cabíveis.