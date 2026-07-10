Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
POLICIAL

Motorista reincidente é preso em flagrante por embriaguez ao volante em Arapongas

Condutor foi flagrado durante blitz na Rua Tangará com alto índice de álcool no organismo e acabou detido pela PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 08:43:34 Editado em 10.07.2026, 08:43:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista reincidente é preso em flagrante por embriaguez ao volante em Arapongas
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Um motorista foi preso na noite de quinta-feira (9) após ser flagrado dirigindo sob o efeito de bebidas alcoólicas na Rua Tangará, em Arapongas. A prisão aconteceu durante uma operação de trânsito em estilo blitz realizada pela Polícia Militar.

- LEIA MAIS: Motocicleta baixada e com chassi raspado é apreendida na Vila Edio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao ser abordado, o condutor passou pelo teste do bafômetro, que apontou o índice de 1,05 miligramas de álcool por litro de ar — valor bem acima do limite que configura crime de trânsito pela legislação brasileira. De acordo com as informações oficiais, o homem já possuía histórico pelo mesmo crime, tendo sido preso anteriormente por embriaguez ao volante.

Diante do flagrante, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial para o início dos procedimentos legais.

O carro que ele dirigia não foi apreendido. O veículo foi liberado no local e entregue a um condutor devidamente habilitado, que também realizou o teste do bafômetro e comprovou não ter consumido nenhuma quantidade de álcool.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS blitz policial CRIME DE TRÂNSITO direção sob efeito de álcool embriaguez ao volante teste do bafômetro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV