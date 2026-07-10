Motorista reincidente é preso em flagrante por embriaguez ao volante em Arapongas

Condutor foi flagrado durante blitz na Rua Tangará com alto índice de álcool no organismo e acabou detido pela PM

Um motorista foi preso na noite de quinta-feira (9) após ser flagrado dirigindo sob o efeito de bebidas alcoólicas na Rua Tangará, em Arapongas. A prisão aconteceu durante uma operação de trânsito em estilo blitz realizada pela Polícia Militar.

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Ao ser abordado, o condutor passou pelo teste do bafômetro, que apontou o índice de 1,05 miligramas de álcool por litro de ar — valor bem acima do limite que configura crime de trânsito pela legislação brasileira. De acordo com as informações oficiais, o homem já possuía histórico pelo mesmo crime, tendo sido preso anteriormente por embriaguez ao volante.

Diante do flagrante, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial para o início dos procedimentos legais.

O carro que ele dirigia não foi apreendido. O veículo foi liberado no local e entregue a um condutor devidamente habilitado, que também realizou o teste do bafômetro e comprovou não ter consumido nenhuma quantidade de álcool.