Motorista que seguia para Apucarana atropela e mata ciclista na BR-369

Um ciclista, morador de Rolândia, morreu ao ser atropelado na BR-369 próximo da praça de pedágio desativada em Arapongas, norte do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 6h40 desta terça-feira (6), quando o homem seguia para o trabalho e provocou um grande congestionamento.

O carro, com placas de Londrina, seguia para Apucarana, pois o motorista trabalha na cidade. Ele contou que foi tudo muito rápido, que o ciclista teria atravessado a pista. O condutor tentou desviar, mas atingiu o ciclista.

A vítima foi arremessada, caindo na rodovia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o rapaz morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi para o local. A fila de veículos é grande, chegando na região de Rolândia. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil também atendem a ocorrência.

Segundo informações apuradas pela reportagem no local, a vítima fatal tinha 46 anos, era morador de Rolândia e seguia para Arapongas, onde trabalhava em um frigorífico. Colegas de trabalho estranharam o atraso do trabalhador que sempre foi pontual, e ao saberem do acidente, foram até o local para confirmar se a vítima poderia ser o colega. Ao apresentar um documento do trabalhador, a identidade foi confirmada pelas autoridades.

