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ACIDENTE

Motorista que fugiu sem socorrer ciclista é localizado em Arapongas

Guarda Municipal encontrou o carro, um Fiat Uno, em um condomínio próximo à PR-444; veículo tinha marcas de colisão na porta

Escrito por Da Redação
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Motorista que fugiu sem socorrer ciclista é localizado em Arapongas
Autor Foto: Divulgação GM

Um motorista que fugiu sem prestar socorro a um ciclista após um acidente no bairro Jardim Araucárias, em Arapongas foi localizado na manhã desta quarta-feira (26). A Guarda Municipal encontrou o condutor e o veículo no interior de um condomínio residencial às margens da rodovia PR-444.

- LEIA MAIS: Câmera flagra momento de acidente que deixou ciclista ferido em Arapongas

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O caso de omissão de socorro aconteceu na terça-feira (25). Como as câmeras de segurança da Rua Gaturamo Verdadeiro não registraram o momento exato da queda da vítima, mas flagraram a passagem de um Fiat Uno branco no mesmo instante, as autoridades iniciaram buscas pelo automóvel. Por se tratar de um carro com placas de São Paulo, a localização inicial foi dificultada, sendo descoberta apenas no dia seguinte através de denúncias.

Ao ser abordado no condomínio, o proprietário do veículo admitiu aos agentes que passou pela rua no horário do acidente. Ele relatou que olhou pelo espelho retrovisor e viu o momento em que o ciclista caiu, mas confessou que decidiu seguir viagem sem parar para ajudar a vítima.

Motorista que fugiu sem socorrer ciclista é localizado em Arapongas
AutorFoto: Reprodução vídeo

Apesar de confirmar que esteve na cena, o motorista negou ter atingido a bicicleta. A versão, no entanto, foi contrariada durante a vistoria no veículo: as equipes de segurança encontraram uma marca preta de batida na porta dianteira direita do carro, indicando que provavelmente houve colisão entre o automóvel e o ciclista.

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Diante da omissão de socorro e dos indícios de atropelamento, o delegado de plantão determinou que o motorista e o veículo fossem encaminhados imediatamente à delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos e para o prosseguimento das investigações.

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acidente de transito ARAPONGAS ciclista ferido investigações policiais omissão de socorro safety cameras
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