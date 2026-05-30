Motorista perde o controle e sofre acidente próximo ao Trópico de Capricórnio em Arapongas
Vectra seguia no sentido Apucarana quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou invadindo a pista contrária
Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 16:08:34 Editado em 30.05.2026, 16:08:29
O acidente causou danos materiais no veículo, porém não houve registro de feridos graves - Foto: Reprodução/Blog do Berimbau
Um acidente foi registrado neste sábado (30) na rodovia BR-369 entre Arapongas e Apucarana (PR), nas proximidades do Marco da Linha do Trópico de Capricórnio. Um Chevrolet Vectra seguia no sentido Apucarana quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou invadindo a pista contrária.
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Equipes da concessionária da Motiva Paraná foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência e auxiliar o motorista. O acidente causou danos materiais no veículo, porém não houve registro de feridos graves.
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