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NA BR-369

Motorista perde o controle e sofre acidente próximo ao Trópico de Capricórnio em Arapongas

Vectra seguia no sentido Apucarana quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou invadindo a pista contrária

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 16:08:34 Editado em 30.05.2026, 16:08:29
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Motorista perde o controle e sofre acidente próximo ao Trópico de Capricórnio em Arapongas
Autor O acidente causou danos materiais no veículo, porém não houve registro de feridos graves - Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

Um acidente foi registrado neste sábado (30) na rodovia BR-369 entre Arapongas e Apucarana (PR), nas proximidades do Marco da Linha do Trópico de Capricórnio. Um Chevrolet Vectra seguia no sentido Apucarana quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou invadindo a pista contrária.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

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Equipes da concessionária da Motiva Paraná foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência e auxiliar o motorista. O acidente causou danos materiais no veículo, porém não houve registro de feridos graves.

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acidente ARAPONGAS BR 369 notícias locais Rodovia trópico de capricórnio
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