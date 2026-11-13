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ARAPONGAS

Motorista perde controle em curva, sai da pista e airbag evita tragédia na PR-444,

Ele foi atendido dentro da ambulância da EPR e assinou o termo de recusa de encaminhamento ao hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista perde controle em curva, sai da pista e airbag evita tragédia na PR-444,
Autor Foto: TNOnline

Um motorista sofreu ferimentos leves após perder o controle de um Honda Civic em uma curva da PR-444, em Arapongas (PR) na noite desta sexta-feira (13). O acidente aconteceu próximo ao km 16, no sentido Mandaguari. A idade do homem não foi confirmada.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro bateu em placas de sinalização antes de parar. “Segundo informações relatadas, o motorista do veículo, um Honda Civic, acabou perdendo o controle durante a curva, colidindo contra duas placas e finalizando no acostamento”, afirmou o soldado Bassi.

Conforme apurado no local, o veículo saiu da pista e atingiu a lateral de um barranco. Quando o condutor tentou retornar à rodovia, o carro acabou parando parcialmente sobre a pista.

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Equipes do Corpo de Bombeiros de Arapongas e da concessionária EPR atenderam a ocorrência. O motorista foi retirado pela porta traseira direita, medida adotada por precaução, segundo o bombeiro. “As equipes conjuntas, EPR e Corpo de Bombeiros, optaram pela retirada em ângulo zero, no ângulo mais seguro para a vítima. Apesar de a vítima não apresentar graves lesões, apenas algumas leves escoriações, nós optamos pela segurança dela”, explicou.

O homem se queixava de dores e tinha uma queimadura na mão, provocada pelo acionamento do airbag. Ele foi atendido dentro da ambulância da EPR e assinou o termo de recusa de encaminhamento ao hospital.

Apesar dos danos consideráveis no carro, os equipamentos de segurança evitaram consequências mais sérias, segundo o soldado Bassi. “Uma alta cinemática, alto impacto, mas devido aos mecanismos de segurança do veículo, a vítima não apresentou graves lesões”, disse.

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acidente de transito ARAPONGAS Corpo de Bombeiros Honda Civic PR 444 segurança automotiva
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