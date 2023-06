Motorista perde controle e colide contra placa na PR-444 em Arapongas

A batida foi registrada no quilômetro 17 da PR-444

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão foi registrado na manhã dessa sexta-feira (9) em um trecho da PR-444, em Arapongas, norte do Paraná. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O fato aconteceu logo após um caminhão Ford Cargo, com placas de Araranguá (SC), sair da faixa de rolamento e atingir uma placa de sinalização, que ficava às margens da rodovia. O motorista do veículo, de 35 anos, informou que perdeu o controle da direção e, por conta disso, o acidente ocorreu.

A batida foi registrada no quilômetro 17 da PR-444.

O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para a existência de álcool no organismo. Após o ocorrido, o veículo foi liberado ao condutor, uma vez que não houve necessidade de retenção ou remoção do mesmo.

