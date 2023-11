Motorista perde controle e bate de frente com caminhão na PR-444

Um homem de 36 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no final da manhã desta quinta-feira (23). A ocorrência foi registrada em um trecho da PR-444, em Arapongas, norte do Paraná, e envolveu dois caminhões - um Iveco Daily e um Mercedes Benz.

continua após publicidade

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu o acidente. De acordo com as informações da corporação, o condutor do Iveco perdeu o controle da direção quando estava próximo ao quilômetro 17 da rodovia, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra o Mercedes - conduzido por um homem de 38 anos. Chovia no momento em que o acidente aconteceu.

- LEIA MAIS: Motorista morre após carro bater em caminhão na PR-444 em Arapongas

continua após publicidade

Equipes de socorro foram acionadas para comparecer ao local, pois o motorista do Iveco, que possui placas de Primeiro de Maio (PR), ficou ferido. A vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Norte do Paraná (Honpar) com ferimentos leves.

O outro caminhoneiro envolvido no acidente conduzia um veículo com placas de Londrina (PR) e saiu ileso da batida. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para a ingestão de álcool.

Siga o TNOnline no Google News