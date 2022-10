Motorista perde controle e bate carro na BR-369, em Arapongas

Da Redação

Um motorista perdeu o controle e bateu o carro no final da tarde desta sexta-feira (28), por volta das 17 horas, na BR-369, em Arapongas, na saída para Apucarana, no norte do Paraná. Uma ambulância dos bombeiros foi ao local, mas o motorista não sofreu ferimentos.

O condutor estava sozinho na Volkswagen Parati e não envolveu outro veículo. Segundo ele, que seguia pela pista sentido à Apucarana, o carro apresentou um problema na suspensão e as rodas viraram para a esquerda. O carro acabou batendo no meio fio da rodovia.

Um bombeiro da unidade de Arapongas, que voltava do serviço e passava no local, parou para prestar apoio e sinalizou o trânsito, que ficou com apenas uma parte da pista liberada.

Um guincho foi chamado para a remoção do veículo da via.

