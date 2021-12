Da Redação

Motorista perde controle do carro e sai da pista na PR-218

Um motorista perdeu o controle da direção de seu carro em uma curva e saiu da pista na tarde desta sexta-feira (24), na PR-218, em Arapongas, na saída para Sabáudia.

As duas pessoas que estavam no veículo, um VW Gol prata, não se feriram e recusaram atendimento médico, de acordo com informações do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Arapongas, que passou pelo local durante o retorno de uma outra ocorrência.

O carro já foi retirado das margens da pista.