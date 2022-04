Motorista passa mal e invade comércio em Arapongas; veja

Da Redação

O motorista, de 54 anos, de uma caminhonete Nissan Frontier, invadiu um comércio, localizado em Arapongas, na tarde desta terça-feira (19). O acidente aconteceu na Rua Tucanos, na região central da cidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado.

O condutor, mesmo muito assustado, contou que passou mal, então perdeu o controle da direção, se atrapalhou com os pedais e atingiu a sala comercial, que estava vazia, porém, algumas pessoas trabalhavam na reforma do espaço, nenhuma ficou ferida.

O condutor foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois estava com dores na região do tórax e teria passado mal após sofrer uma crise de labirintite. A sala comercial iria ser inaugurada em breve. O prejuízo no local foi grande. Toda a frente da loja ficou danificada, o veículo arrancou até um pilar de concreto. Na caminhonete estavam mais duas pessoas, que não se machucaram.

Uma câmera de segurança registrou o momento da batida. Veja: null - Vídeo por: Reprodução