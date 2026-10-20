Motorista morre e mulher fica ferida em colisão entre Arapongas e Sabáudia
Segundo relato da esposa, condutor teria passado mal antes de entrar na contramão e atingir a carreta
Andre Garcia/ Arapongas FM
Um homem morreu e uma mulher ficou ferida na tarde desta terça-feira (20) em uma colisão frontal entre um Ford Ka e uma carreta bitrem na PR-218, entre Arapongas e Sabáudia. A passageira do automóvel ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. O caminhoneiro não se feriu.
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Conforme as informações preliminares, o carro seguia de Sabáudia para Arapongas quando entrou na contramão e atingiu o bitrem, que trafegava no sentido contrário. Após a colisão, o veículo de carga saiu da pista e parou em uma plantação.
A esposa do motorista relatou que ele teria passado mal ao volante antes da batida. A informação ainda é preliminar. O condutor do Ford Ka morreu no local. Ele não foi ainda identificado.
Os bombeiros foram acionados para auxiliar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no socorro. Para retirar a passageira, a equipe precisou cortar partes da estrutura do automóvel. Um helicóptero do Samu também foi acionado.
A passageira ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelos socorristas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher apresentava ferimentos moderados, com suspeita de fratura no fêmur direito e traumatismo cranioencefálico (TCE) leve. O motorista do bitrem recusou atendimento.