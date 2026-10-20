Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
PR-218

Motorista morre e mulher fica ferida em colisão entre Arapongas e Sabáudia

Segundo relato da esposa, condutor teria passado mal antes de entrar na contramão e atingir a carreta

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Andre Garcia/ Arapongas FM


Um homem morreu e uma mulher ficou ferida na tarde desta terça-feira (20) em uma colisão frontal entre um Ford Ka e uma carreta bitrem na PR-218, entre Arapongas e Sabáudia. A passageira do automóvel ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. O caminhoneiro não se feriu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Ferramentas e motor de betoneira são furtados em Arapongas

Conforme as informações preliminares, o carro seguia de Sabáudia para Arapongas quando entrou na contramão e atingiu o bitrem, que trafegava no sentido contrário. Após a colisão, o veículo de carga saiu da pista e parou em uma plantação.

A esposa do motorista relatou que ele teria passado mal ao volante antes da batida. A informação ainda é preliminar. O condutor do Ford Ka morreu no local. Ele não foi ainda identificado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os bombeiros foram acionados para auxiliar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no socorro. Para retirar a passageira, a equipe precisou cortar partes da estrutura do automóvel. Um helicóptero do Samu também foi acionado.


Motorista morre e mulher fica ferida em colisão entre Arapongas e Sabáudia
AutorFoto: André Garcia/ Arapongas FM


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A passageira ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelos socorristas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher apresentava ferimentos moderados, com suspeita de fratura no fêmur direito e traumatismo cranioencefálico (TCE) leve. O motorista do bitrem recusou atendimento.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente ARAPONGAS colisão NOTÍCIAS PR-218 Sabáudia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV