Motorista morre após carro bater em caminhão na PR-444 em Arapongas

Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu após uma colisão entre um carro Chevrolet e um caminhão Ford F-4000 no km 2 da PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná.

continua após publicidade

A colisão ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (23). O motorista do carro não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no local, enquanto o condutor do caminhão saiu ileso.

LEIA MAIS: Acidente de trânsito deixa motociclista ferida em Ivaiporã

continua após publicidade

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Samu), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para atender ao acidente.

O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente possui pista dupla em um dos sentidos. As primeiras informações indicam que o carro se deslocava no sentido de Londrina, enquanto o caminhão trafegava no sentido de Maringá. O motorista do carro teria perdido o controle na curva, resultando em uma colisão frontal com o caminhão.

Com o impacto, o motor do carro se desprendeu do veículo, sendo lançado a metros de distância, e a porta do carro ficou presa na parte da frente do caminhão.

Motoristas que utilizam o trecho devem estar atentos, pois o trânsito no sentido de Maringá encontra-se lento no momento.

Siga o TNOnline no Google News