Motorista morre após carro bater contra ônibus na PR-444, em Arapongas

Um grave acidente matou um homem de 37 anos, na noite deste sábado (08) na PR-444, na altura do km 8, próximo ao trevo que dá acesso à rua Tangará em Arapongas. A colisão aconteceu por volta das 22h40 e envolveu um carro GM/Corsa com placas de Diamante do Norte e um ônibus.

O motorista foi identificado como, Rodrigo Hubner de Miranda.

Segundo a Polícia Militar (PM), o ônibus trafegava sentido Rolândia a Arapongas, quando corsa invadiu a pista contrária e bateu frontalmente contra o ônibus. Com impacto da batida, pedaços do carro ficaram espalhados pela rodovia.

O motorista do carro ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de bombeiros, Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, Siate e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu estiveram no local, mas a vítima não resistiu, aos graves ferimentos e morreu.

A Polícia Militar (PM), também foi acionada e registrou o boletim de acidente de trânsito. As causas do acidente serão apuradas. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo do homem.

