Motorista morre após capotar carro na Estrada da Aliança em Arapongas

Samu e Bombeiros foram acionados para atender o capotamento

Um homem morreu após acidente de trânsito registrado por volta das 18h50 desta quinta-feira (15), em Arapongas, norte do Paraná.

Segundo informações preliminares do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um veículo capotou em trecho da Estrada da Aliança, próximo ao centro de treinamento Laranja Mecânica.

Informações preliminares apontam que a vítima, um homem, que aparenta ter 40 anos, voltava de uma confraternização e dirigia um Chevrolet Blazer, quando perdeu o controle da direção.

Inicialmente, equipes da avançada do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer a vítima que ficou presa entre as ferragens. Contudo, quando chegaram no local, os socorristas contataram o óbito. Segundo os socorristas, tudo indica que a vítima não usava cinto de segurança.

O corpo do homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

