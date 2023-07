Motorista foge do local após colisão tripla que deixou um ferido

Após uma colisão tripla registrada no centro de Arapongas, norte do Paraná, em que um motociclista ficou ferido e provocou danos nos veículos, um dos motorista, de um Audi A3 preto, fugiu do local sem prestar socorro, segundo a família de um outro condutor envolvido no acidente de trânsito, registrado na noite de sexta-feira (7), por volta das 23h30.

De acordo com Renata, filha do motorista que conduzia um Corolla, o Audi e a motocicleta avançaram o sinal vermelho pela Rua Flamingos e colidiram na lateral do carro que seu pai estava. Ainda segundo ela, o motorista do Audi fugiu do local logo após a batida.

Renata assegura que o Audi e a motocicleta teriam avançado o sinal vermelho após serem checadas imagens de monitoramento da Guarda Municipal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atendeu o motociclista, que, a princípio, sofreu ferimentos considerados leves. O motorista do Corolla não se feriu.

A Polícia Militar (PM) foi ao local e registrou um boletim de ocorrências.

