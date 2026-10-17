Motorista foge de viatura e polícia apreende adolescente com drogas

O jovem confessou a venda dos entorpecentes; dinheiro em espécie e porções de crack embaladas para o comércio foram recolhidos na ação

Na noite de sexta-feira (16), um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas na Rua Gaturamo Verdadeiro, no Residencial Araucária, em Arapongas. A ocorrência foi registrada após um motorista fugir em alta velocidade e abandonar o jovem assim que percebeu a aproximação do carro da polícia.

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Os policiais militares realizavam uma ronda na região, que já era alvo de denúncias sobre o comércio ilegal de drogas. Durante o patrulhamento, a equipe notou um veículo Renault Sandero no local. Ao ver a viatura, o condutor escapou rapidamente, mas o adolescente acabou ficando para trás e foi abordado.

Durante a revista, os agentes encontraram com o jovem sete pedras de crack, já preparadas e embaladas para a venda, além de R$ 215 em dinheiro vivo. Questionado sobre os itens, ele confessou à equipe policial que estava comercializando os entorpecentes.

Diante do flagrante, o rapaz foi encaminhado à delegacia da cidade para os procedimentos legais. Toda a ocorrência foi acompanhada pelo pai do adolescente, que foi chamado ao local para acompanhar a apresentação do filho às autoridades.