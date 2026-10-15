Motorista foge de posto em Arapongas sem pagar abastecimento de R$ 150

Funcionário acionou a polícia dias após o crime para registrar o prejuízo no centro da cidade

Um motorista fugiu de um posto de combustíveis na Rua Gralha Azul, no Centro de Arapongas, após abastecer o veículo e não pagar a conta de R$ 150. O crime ocorreu no início da tarde do último sábado (10), mas a Polícia Militar só foi acionada para o registro formal da ocorrência nesta quarta-feira (14).

- LEIA MAIS: Foragido da Justiça é preso em granja após denúncia anônima

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato do frentista aos policiais, o suspeito chegou ao estabelecimento conduzindo um VW/Fox e pediu para abastecer o tanque com etanol. Logo após o término do serviço, por volta das 12h, o condutor acelerou o carro e deixou o local sem quitar o valor devido.

Para resguardar os interesses do posto e documentar o prejuízo, o funcionário chamou a equipe policial, que registrou o caso como estelionato. O boletim de ocorrência foi encaminhado às autoridades competentes, que agora devem investigar o caso para tentar identificar e localizar o dono do veículo.