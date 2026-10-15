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ESTELIONATO

Motorista foge de posto em Arapongas sem pagar abastecimento de R$ 150

Funcionário acionou a polícia dias após o crime para registrar o prejuízo no centro da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista foge de posto em Arapongas sem pagar abastecimento de R$ 150
Autor Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Um motorista fugiu de um posto de combustíveis na Rua Gralha Azul, no Centro de Arapongas, após abastecer o veículo e não pagar a conta de R$ 150. O crime ocorreu no início da tarde do último sábado (10), mas a Polícia Militar só foi acionada para o registro formal da ocorrência nesta quarta-feira (14).

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De acordo com o relato do frentista aos policiais, o suspeito chegou ao estabelecimento conduzindo um VW/Fox e pediu para abastecer o tanque com etanol. Logo após o término do serviço, por volta das 12h, o condutor acelerou o carro e deixou o local sem quitar o valor devido.

Para resguardar os interesses do posto e documentar o prejuízo, o funcionário chamou a equipe policial, que registrou o caso como estelionato. O boletim de ocorrência foi encaminhado às autoridades competentes, que agora devem investigar o caso para tentar identificar e localizar o dono do veículo.

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ARAPONGAS ESTELIONATO investigação policial POLICIA MILITAR roubo de combustível VW Fox
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