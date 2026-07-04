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Motorista fica preso às ferragens após batida entre caminhões na PR-444

Acidente envolvendo dois caminhões aconteceu no início da noite em Arapongas; vítima de 47 anos foi levada ao hospital.

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 07:12:43 Editado em 04.07.2026, 07:11:17
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Motorista fica preso às ferragens após batida entre caminhões na PR-444
Autor Foto: Divulgação/PRE

Um motorista de 47 anos ficou ferido após bater o caminhão que dirigia na traseira de outro veículo de carga no início da noite desta sexta-feira (03), em Arapongas. O acidente aconteceu por volta das 18h35, na altura do quilômetro 17 da rodovia PR-444.

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Com o forte impacto da batida, o condutor ficou preso às ferragens da cabine do seu veículo, que possui placas de Ibiporã. Ele precisou ser retirado do local pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia e foi encaminhado na sequência para o Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas. Devido à necessidade de atendimento médico imediato, ele não realizou o teste do bafômetro.

De acordo com as informações registradas no local, a dinâmica do acidente aponta que ambos os veículos seguiam na mesma direção, no trecho entre Ribeirão dos Dourados e Arapongas, quando o caminhão de Ibiporã atingiu o veículo que trafegava logo à sua frente.

Motorista fica preso às ferragens após batida entre caminhões na PR-444
AutorFoto: Divulgação/PRE

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O motorista do caminhão atingido, um homem de 48 anos que conduzia um veículo com placas de Arapongas, saiu ileso do acidente. Ele foi submetido ao teste do bafômetro pelas autoridades de trânsito, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool. As causas da colisão devem ser apuradas.

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