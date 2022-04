Motorista fica em estado grave após ser ejetado de carro

Da Redação

Um motorista ficou em estado grave após bater contra poste de energia e uma árvore localizados na marginal Maracanã, na BR-369, em Arapongas, na noite desta quinta-feira (21). O homem foi ejetado do carro no momento da colisão registrada nas proximidades da Simbal.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Guarda Municipal (GM) estiveram no endereço e prestaram socorros à vítima, que sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser entubada.

De acordo com testemunhas, o motorista pode ter perdido a direção do veículo.