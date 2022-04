Da Redação

Motorista embriagado se envolve em acidente em Arapongas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas prendeu um homem por embriaguez ao volante na tarde deste sábado, 12, na Zona Sul da cidade, depois que ele se envolveu em um acidente.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, populares estavam segurando o causador do acidente quando a equipe chegou ao local. O solicitante informou que o seu veículo Ford Fiesta estava estacionado em frente à sua residência, quando o ocupante do veículo Ford Ka, bateu na lateral esquerda de seu veículo, e na sequência teria tentado fugir.

Por conta disso, alguns moradores o perseguiram, vindo a segurá-lo até a chegada da equipe policial. A vítima ainda relatou que o autor estava em visível estado de embriaguez alcoólica.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o boletim, motorista do Ford Ka relatou que em nenhum momento tentou fugir do local, apenas iria parar logo a frente. Ele disse também que agredido por populares, que quebraram alguns vidros do seu veículo e danificaram a lataria.

Foi feito teste de etilômetro no causador do acidente, onde constatou índice de 0.60 mg/l, caracterizando o crime de embriaguez.

Diante dos fatos, o motorista e o solicitante foram encaminhados para a delegacia.