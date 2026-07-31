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ARAPONGAS

Motorista embriagado provoca acidente, fere motociclista e é preso pela PM

Colisão entre três veículos ocorreu no Centro de Arapongas; homem precisou ser algemado após agir com agressividade

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 08:52:24 Editado em 31.07.2026, 08:52:20
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Motorista embriagado provoca acidente, fere motociclista e é preso pela PM
Autor Motorista foi encaminhado à delegacia - Foto: Agência Brasil/imagem ilustrativa

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos deixou um motociclista ferido e terminou na prisão de um motorista na noite desta quinta-feira (30). A batida foi registrada na Avenida Gaturamo, na região central de Arapongas.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (31) em Arapongas

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De acordo com as informações levantadas pela Polícia Militar no local, o condutor de um carro atingiu a traseira de uma motocicleta. Após o primeiro impacto, o automóvel ainda colidiu contra um segundo carro, que estava devidamente estacionado na via.

O motociclista sofreu ferimentos em decorrência da batida. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado consciente para uma unidade hospitalar da cidade.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais notaram que o motorista que provocou o engavetamento apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala arrastada, cheiro forte de álcool e desorientação. Ele chegou a confessar aos agentes que havia consumido bebida alcoólica, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.

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Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, onde, segundo a polícia, o suspeito manteve uma postura hostil e agressiva, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

A polícia confirmou ainda que todos os condutores envolvidos no acidente estavam com a carteira de habilitação em dia.

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acidente de transito ARAPONGAS embriaguez ao volante motociclista ferido POLICIA MILITAR Segurança no Trânsito
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