Motorista embriagado provoca acidente, fere motociclista e é preso pela PM

Colisão entre três veículos ocorreu no Centro de Arapongas; homem precisou ser algemado após agir com agressividade

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos deixou um motociclista ferido e terminou na prisão de um motorista na noite desta quinta-feira (30). A batida foi registrada na Avenida Gaturamo, na região central de Arapongas.

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De acordo com as informações levantadas pela Polícia Militar no local, o condutor de um carro atingiu a traseira de uma motocicleta. Após o primeiro impacto, o automóvel ainda colidiu contra um segundo carro, que estava devidamente estacionado na via.

O motociclista sofreu ferimentos em decorrência da batida. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado consciente para uma unidade hospitalar da cidade.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais notaram que o motorista que provocou o engavetamento apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala arrastada, cheiro forte de álcool e desorientação. Ele chegou a confessar aos agentes que havia consumido bebida alcoólica, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.

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Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, onde, segundo a polícia, o suspeito manteve uma postura hostil e agressiva, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

A polícia confirmou ainda que todos os condutores envolvidos no acidente estavam com a carteira de habilitação em dia.